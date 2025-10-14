Tras la goleada de la Sele ante Nicaragua, el ténico rival, Marco Antonio Figueroa, arremetió contra su portero por los 4 goles de la Tricolor.

“El marcador no refleja lo que pasó en el partido, Costa Rica no generó mucho juego, perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Los compañeros le dijeron también, buscaremos portero para noviembre”, dijo el “Fantasma”.

Ante esto, el defensor Francisco Calvo reaccionó ante las palabras del técnico chileno, asegurando que fueron errores que ellos incitaron al portero a hacer.

“Él puede decir lo que él quiera, evidentemente yo lo respeto, es el entrenador de Nicaragua. Si quieren ver el error del portero, yo me enfoco más en la presión de Alonso y en el momento que Manfred está en el lugar ideal. Luego me enfoco más en mi gol en la disputa de Kendall. Entonces yo creo que él puede buscar lo que él quiera, pero nosotros al final hicimos lo que teníamos que hacer“, respondió Calvo en zona mixta tras el partido.

Las declaraciones del “Fantasma” están retumbando en toda Centroamérica, por lo que algunos periodistas aseguran que hay falta de autocrítica tras prácticamente los nicaragüenses quedar sin posibilidades de asistir a la Copa del Mundo.