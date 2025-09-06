Tras el empate de la Selección Nacional en suelo nicaragüense, uno de los jugadores que dio la cara fue el defensor Francisco Calvo.

Para uno de los capitanes de la Sele, el empate es positivo, esto al sacar un punto fuera de casa. Es consciente de que en casa el próximo martes no se pueden dejar más puntos.

“Metimos el gol, luego creo que nos desordenamos un poco y por ahí pasamos factura con el penal. Pero bueno, tratando de sacar algo positivo, se saca un punto, es valioso.( Queríamos obviamente llevarnos los tres puntos y ahora a pesar en el martes. Obligación absoluta de ganar en casa, no queda otra”, dijo Calvo tras el partido.

Francisco recalcó que el nivel de Nicaragua en los últimos años ha ido creciendo, por lo que tenemos que dejar de verlos inferiormente.

“Tenemos que dejarnos de eso, ya los niveles se han acortado en todo el mundo. Lo veo en Europa también, lo veo en muchas partes del mundo”, expresó.