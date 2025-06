La selección de Costa Rica inició la Copa Oro 2025 ante su similar de Surinam. Pero fue un arranque complicado, pues pese a empezar ganando 2 a 0, permitimos que nos empataran 2 a 2 y que nos fueran ganando 2 a 3, para luego emparejar y terminar con el 4 a 3 sobre el minuto 103.

Pero tras la derrota agónica 2 a 1 ante República Dominicana el defensa tico Francisco Calvo sale a hablar de las bondades de los rivales y menciona que los goles de los merengueros cayeron por errores de la escuadra tica. A la vez aprovechó para señalarle a la prensa deportiva que muchas veces no se toma en cuenta el lugar en el que juegan los rivales o la cantidad de legionarios que tienen, pues simplemente se les valora por un nombre. “Nosotros respetamos a cualquier rival, las distancias se han acortado bastante. Yo creo que se ha demostrado. Vamos a ver. El equipo de esta Copa Oro que tiene más jugadores en Europa se llama Surinam. Pero ustedes no le dan valor a eso. Ustedes piensan que ahora por el nombre ya, Surinam o República Dominicana. No. El nivel de los jugadores se ha elevado muchísimo”, indica.

Pero va más allá, ya que pone de ejemplo al jugador dominicano Peter González, quien tiene 22 años y además de isleño tiene la nacionalidad española. Además, está valorado en 1.2 millones de euros, cuando Calvo está cotizado en 800 mil euros. “Peter (González) juega en el Getafe de España… cierto. Entonces debemos saber que jugamos contra muy grandes jugadores también. Así como nosotros somos muy buenos jugadores, ellos también son muy buenos jugadores”.

Indica que se les critica por la parte defensiva, pero que los goles cayeron por errores costarricenses. “Ayer escuché una frase… Estamos queriendo hacer un mundo sobre la parte defensiva que si Surinam nos metió tres goles, pero fueron tres errores de nosotros. No fue que Surinam nos filtró la bola en el medio o nos abrió por la derecha, nos abrió por la izquierda o nos movió para acá y para allá. No fue así. Fueron errores de nosotros. Un error lo puede cometer cualquiera, somos seres humanos. El gol de hoy nos cuesta la espalda. Nos hicieron dos o tres con la espalda, entonces nosotros tenemos que atender y ocuparnos ahora contra México. En el frente no me acuerdo que Dominicana nos haya ganado tanto. En lo que tenemos que ocuparnos es en la espalda, porque eso nos afectó”.

La Tricolor juega el domingo a las 8 de la noche ante México, en el cierre de la fase de grupos. Los dos equipos llegan con 6 puntos.