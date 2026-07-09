Francia repite lo hecho hace 4 años y elimina a Marruecos

La selección de Francia confirmó su candidatura al título al derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su boleto a las semifinales con el mismo marcador de hace 4 años.

El partido comenzó con emociones desde la primera mitad. Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de adelantar a los franceses desde el punto penal, pero el arquero Yassine Bounou volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del torneo al adivinar el cobro y mantener con vida a la selección marroquí.

Pese al fallo, el delantero francés no bajó los brazos y encontró la revancha tras el descanso. En el segundo tiempo, Mbappé sacó toda su calidad para marcar un auténtico golazo que rompió el empate y encaminó la clasificación de los campeones del mundo.

Con Marruecos obligado a adelantar líneas, Francia aprovechó los espacios y aumentó la ventaja pocos minutos después. Ousmane Dembélé recibió el balón fuera del área y sacó un potente derechazo raso que dejó sin opciones a Bounou para colocar el definitivo 2-0.

El conjunto africano nunca encontró respuestas ofensivas y estuvo lejos de inquietar el arco francés. La defensa gala controló el compromiso de principio a fin y prácticamente no pasó sobresaltos durante los 90 minutos.

Con esta victoria, Francia se instala entre las cuatro mejores selecciones del Mundial y ahora aguardará por el ganador del enfrentamiento entre Bélgica y España para conocer a su rival en las semifinales, manteniendo intacto el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.