Francia acaba con su víctima favorita

Foxborough, EE. UU., EFE. – Igual que hace cuatro años en Catar, Francia volvió a imponerse a Marruecos por 2-0, pero esta vez en los cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en un partido que prometía venganza pero que acabó marcado por la pasividad de los Leones del Atlas.

Francia, primer semifinalista de esta Copa del Mundo, ya espera rival entre España y Bélgica, que se enfrentan hoy en Los Ángeles.

Mbappé derriba el muro

Marruecos comenzó la segunda mitad aferrado a mantener la portería a cero el mayor tiempo posible. Jugando con fuego.

Esta vez no le funcionó. En el minuto 60, Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de cuatro marroquíes, encontró un espacio imposible para Bounou, sacándose la espina del penalti fallado al minuto 28 y lavando su error para Francia.

Octavo gol de Mbappé en la Copa del Mundo, que iguala los del argentino Lionel Messi como Bota de Oro.

Francia aprovechó el boquete en la resistencia marroquí para hacer el segundo seis minutos después.

Fue un contragolpe de pizarra que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área, tras los pases de Mbappé y Michael Olise. Demoledor.

Tuvieron que verse eliminados los marroquíes para reaccionar.

Se echaron arriba, con su primer disparo entre los tres palos que no llegó hasta el minuto 83, de Azzedine Ounahi, que Mike Maignan sacó sin dificultades.

Minutos antes Deschamps había sustituido a Mbappé, al que se le vio en el banquillo con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

Con el 2-0 terminó el partido. Marruecos se despide tras tropezar con la misma piedra que hace cuatro años.

Los Leones del Atlas ya pasaron a la historia como primera selección africana semifinalista en un Mundial y dos veces en cuartos de final, pero no dio para más.