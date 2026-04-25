Fracturas y renuncias marcaron 4 años de período legislativo

Aunque no es un fenómeno nuevo, el actual período constitucional (que concluye el 30 de abril) estuvo marcado por las diferencias de algunos diputados con sus fracciones, lo que derivó en la ruptura de al menos ocho legisladores, varios de los cuales se declararon independientes.

El primer caso fue el de María Marta Padilla, el 13 de diciembre de 2023, quien fue declarada independiente por el Directorio de la Asamblea Legislativa luego de su expulsión (junto con otros diputados) del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), organización política que llevó al mandatario Rodrigo Chaves a Zapote.

La expulsión se debió, según justificaron, a que brindó apoyo público al partido Aquí Costa Rica Manda, lanzado por el círculo del presidente Chaves.

También se dio el caso de la diputada Gloria Navas, quien se declaró independiente en abril de 2024, separándose del Partido Nueva República, en teoría, tras la solicitud de esa agrupación de que renunciara al curul.

No obstante, la organización de la que más diputados se declararon independientes fue el Partido Liberal Progresista (PLP), de donde se separaron cuatro legisladores: Johana Obando, Cynthia Córdoba, Luis Diego Vargas y Kattia Cambronero.

De tal manera que solo quedaron Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos en la fracción. Feinzaig aseguró a este medio que, si bien los cuatro diputados salieron de la fracción del PLP, al menos no se cruzaron a la línea oficialista.

Factores políticos

En medio de las salidas que marcaron el ritmo estos cuatro años de legislatura, el analista político Mario Quirós señala una problemática que arrastra el sistema electoral en Costa Rica desde hace tiempo: el debilitamiento de las agrupaciones y los movimientos consolidados.

“El factor esencial es que tenemos una crisis del sistema de partidos políticos. Cuando hay partidos que no tienen una cohesión ideológica, donde los diputados no comparten una visión país, sino intereses electorales, es muy fácil que cualquier tema los divida y los separe causando estas fracturas que hemos visto”, señaló Mario Quirós.

Según el especialista, esto también responde a problemas de fondo a una naturaleza de debilitamiento en la conformación de los grupos partidarios, que en el pasado sostenían el mismo músculo político los cuatro años.

“Conforme lo tenemos ahora, uno vota por una lista de diputados de un partido y, en buena teoría, la curul pertenece al partido. No obstante, por una mala técnica legislativa se dejó esta posibilidad de las diputaciones independientes”, afirmó.

¿Buena decisión?

Hasta el 26 de mayo de 2025, el diputado Gilbert Jiménez formó parte del Partido Liberación Nacional (PLN). Ese día se declaró independiente, asegurando que sufrió un “trato discriminatorio y sistemático”, aunque hoy considera que su decisión de separarse de la organización “lo hizo feliz”.

“Es una de las cosas que me ha hecho más feliz porque me da mucha mayor autonomía, mayor acción. Lamentablemente debo reconocer que ha habido hipocresía, diputados que no piensan realmente en el bien del país o que piensan en otros intereses particulares o politiqueros”, mencionó Jiménez.

El caso del exalcalde de Desamparados es poco común, puesto que en las filas del PLN no son constantes las salidas de legisladores en las últimas tres décadas, a excepción del caso de la renuncia de José Miguel Corrales en 2002.

La salida más reciente que sacudió Cuesta de Moras fue la del diputado Leslye Bojorges, quién el pasado 26 de enero se separó del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para pasarse a las filas del oficialismo y apoyar a la presidenta electa, Laura Fernández.

Según Bojorges, su decisión se sustenta en que el PUSC “perdió sus ideales y liderazgo y hace política de la que no me representa, se rehúsan a luchar por las ideas que demanda la ciudadanía”.

“Me parece que es lamentable. A uno lo elige el pueblo como diputado por un partido político. Me parece que uno debería mantener su fidelidad con ese partido político hasta que concluya la legislatura”, refirió el diputado del PUSC, Alejandro Pacheco, en referencia a los diputados que se separan de sus partidos.

¿Será lo mismo en la próxima Asamblea?

En el próximo período constitucional, el oficialismo tendrá 31 curules, por lo que Quirós considera que habrá menos diputaciones independientes.

A criterio del especialista, podrían darse algunas rupturas, pero no tan marcadas como en el período actual.

“Podrían darse una o dos salidas, pero tampoco le apostaría a una probabilidad enorme. Creo que el Congreso próximo, en el papel y en el arranque, no veo un peligro enorme de que tengamos ese fenómeno”, señaló.