Las fracciones de oposición presentaron a la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Diana Murillo como candidata a la presidencia del Congreso.

En una conferencia conjunta el Frente Amplio (FA), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PSUC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) propusieron una agenda conjunta frente a la oficialismo.

Diana Murillo (Foto: Jorge Castillo)

Álvaro Ramírez, jefe de fracción de la bancada del PLN, propuso ante el plenario a Murillo.

“Este es un momento histórico que cuatro fracciones que tenemos diferencias claras, estamos aquí gracias al voto de muchos costarricenses que creyeron”, dijo Murillo en una breve conferencia de prensa.

El oficialismo propuso a la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez, quien contará con los 31 votos de esta fracción.