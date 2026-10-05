Fracción del PPSO niega vínculo con extraditable

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) negó este lunes mantener o haber mantenido algún vínculo con un extraditable de origen asiático nacionalizado costarricense que aparece en fotografías de distintas actividades políticas del partido de Gobierno.

Mediante un comunicado, la bancada oficialista aseguró “de manera categórica” que no existe relación alguna con esta persona.

“La Fracción del Partido Pueblo Soberano aclara de manera categórica que no mantiene ni ha mantenido ninguna relación con la persona cuestionada que aparece en fotografías en diferentes actividades políticas”, indicó.

La fracción se pronunció luego de que circularan imágenes en las que el señalado aparece en actividades vinculadas con el partido.

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Los diputados señalaron que respaldan que se investigue cualquier eventual relación de personas requeridas por la justicia con instituciones públicas, agrupaciones políticas o funcionarios.

“Estamos de acuerdo con que se investigue cualquier vínculo que personas requeridas por la justicia tengan con instituciones públicas, partidos políticos y funcionarios públicos en general”, afirmaron.

Además, indicaron que apoyarán las diligencias que realice el propio PPSO para establecer en qué circunstancias esta persona llegó y apareció en las actividades políticas fotografiadas.

Según la fracción, el Comité Ejecutivo del partido también les comunicó que no existió financiamiento, aporte económico ni otro vínculo con el señalado.

El PPSO afirmó que, si existe alguna situación que deba investigarse, tiene interés en que “se conozca la verdad y se determinen las responsabilidades que correspondan”.