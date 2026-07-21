Fracción del PLN rechaza proyecto de eurobonos

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La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) externó su rechazo al proyecto de colocación de eurobonos, impulsado por el Gobierno, por lo que los diputados verdiblancos votarían en contra de su aprobación.
Los legisladores indicaron que no van a permitir que el Gobierno reciba un “cheque en blanco” para emitir $13.500 millones de deuda en mercados internacionales y exigen un diálogo para reducir los montos y plazos.
“No vamos a permitir que el Gobierno siga endeudando al país sin controles ni metas claras. El monto solicitado es excesivo y Liberación Nacional no va a otorgar un cheque en blanco a esta administración”, señaló la bancada del PLN.
Además, condicionan la aprobación del proyecto a que el Gobierno se comprometa en temas de salud y seguridad.