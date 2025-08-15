Los diputados oficialistas frenarían las intenciones de cinco fracciones legislativas de acelerar el trámite de un proyecto de ley que busca reducir nuevamente el cobro del marchamo.

Según explicó el diputado Gilberto Campos, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), varias bancadas estaban de acuerdo en dispensar de trámite el expediente 24.724, denominado “Impedimento al Ministerio de Hacienda para el cobro abusivo del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones”.

Esto permitiría que el expediente pase directamente a votación en primer debate, sin pasar por comisión, con el fin de que pueda aplicarse al marchamo que se cobrará a partir de noviembre.

No obstante, representantes del Poder Ejecutivo se opondrían a la iniciativa, alegando que no existen datos claros sobre el impacto que tendría en las finanzas públicas.

“Nosotros estamos totalmente opuestos, pretende que se tome como base para el cálculo del marchamo el precio CIF del vehículo y nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni siquiera hay una valoración del impacto fiscal; ya tuvimos uno de 80 mil millones con la primera reforma que aplicamos”, afirmó Pilar Cisneros, jefa de bancada del oficialismo.

Enfatizó que recurrirán a las mociones para bloquear la iniciativa. “Se los advierto”, agregó.

Además del PLP, respaldan el proyecto las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberación Nacional y el Frente Amplio, aunque estas dos últimas advierten que, ante la postura oficialista, la dispensa de trámite podría ser inútil si se llenara la iniciativa de mociones que frenen su avance en el plenario.

Campos agregó que se trata de un tema técnico que debe valorarse desde la perspectiva de los eventuales impactos fiscales, aunque dijo que se ha abierto la posibilidad de conversar con el Ministerio de Hacienda, la Presidencia y la fracción de Gobierno para buscar fórmulas que reduzcan ese posible impacto.

El proyecto pretende impedir que el Ministerio de Hacienda aumente el valor fiscal de un vehículo de un año a otro y establece que, una vez fijada la base imponible de un vehículo, aeronave o embarcación, esta se mantenga igual durante toda su vida útil.

El diputado del PLP insiste que ya la ley actual, reformada el año pasado, incluye la medición que Cisneros alega.

No hay aún un cálculo de cuánto podría significar este nuevo cambio, aunque Campos dejó claro que lo que se busca es que nuevamente un carro “viejo” en lugar de valer menos, valga más.

Cisneros insistió que sin los cálculos de cuánto aplicaría esta reforma, el Gobierno no va a permitir que avance el plan y menos si significa pérdidas al fisco.

¿Qué se aprobó el año pasado?

En el 2024, los diputados aprobaron una rebaja a este impuesto que significó que Hacienda dejara de percibir ¢80 mil millones.

Se redujo el impuesto sobre la propiedad de vehículos, que representa el componente más alto del marchamo.

La rebaja es progresiva, es decir, mayor para vehículos de menor valor.

El descuento fue desde un 5% hasta un 50%, dependiendo del valor fiscal del vehículo.

Un vehículo con valor de mercado de ¢3 millones recibió una rebaja del 50%, bajando el impuesto de ¢78.000 a ¢39.000.

Un vehículo de ¢5 millones bajó de ¢143.700 a menos de ¢79.000.

Cambios en el cálculo del impuesto

Para el marchamo 2024, se aplicó el valor fiscal registrado en el Registro Nacional.

A partir del 2025, se aplican nuevas reglas según el tipo de vehículo:

• Vehículos nuevos: se usa el valor de la factura comercial más seguro y flete.

• Vehículos usados: se usa el mayor valor entre el precio de compra y el valor oficial publicado por el Ejecutivo.

• Se aplica depreciación: 15 años para autos, 10 años para motos.