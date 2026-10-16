Fracasa remate de Redondel de Zapote por tercera vez

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Pese a la reducción de requisitos por parte de la Municipalidad de San José, el remate para el uso del Redondel de Zapote fue declarado como “infructuoso” (sin efecto), por tercera vez, esto tras no haber participación de empresas interesadas.

Así consta en el procedimiento 2026RE-000004-0015499999, del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde las autoridades municipales declararon el concurso como desierto a raíz de la falta de oferentes.

Dicha situación se da tras dos intentos previos por parte de la Municipalidad de San José de adjudicar las instalaciones para las Fiestas de Zapote, las mismas que están programadas para arrancar el 25 de diciembre de este año, y extenderse hasta enero del 2027.

Alertas rodean Redondel de Zapote

La declaratoria del concurso como infructuoso para el remate del Redondel de Zapote se ve enmarcada en medio de alertas y dudas por parte de la Comisión Fiscalizadora del Concejo Municipal capitalino, quienes han señalado la posible infiltración de dinero ilícito dentro de los festejos populares.

Alexander Garro, presidente de la comisión, señaló que diversas empresas dieron a conocer su separación del proceso licitatorio ante la posibilidad de que existan procedimientos “ilícitos y corruptos de acuerdo con la ley”.

“Son temas muy duros, son temas que necesitan que le pongamos lupa en el tema de fiscalización porque eh hay que llegar a la verdad, a la verdad real de los hechos, y para eso estamos aquí. Nosotros necesitamos verificar que esto que se está diciendo, ya sea verdad o sea mentira”, detalló Garro.

Los regidores además señalaron la necesidad de investigar los posibles vínculos entre la visita del extraditable chino, “Juan Carlos” Tam, y su interés en participar del remate para el Redondel de Zapote.

“Nos preocupa enormemente porque esto llega a afectar a toda la población que pudiera llegar a participar e ir a consumir en lo que son comidas, juegos, el incremento del costo que se le pueda reflejar.

Y adicionalmente también el que se llegue a dar un negocio ilícito con fiestas nacionales”, explicó Marco Tulio Ramírez, regidor del Partido Liberal Progresista.

Actualmente la Comisión Fiscalizadora se encuentra en análisis de los concursos públicos para el uso de instalaciones de Zapote en diciembre.