Ginebra. (AFP)- Los esfuerzos para elaborar el primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos fracasaron en Ginebra, a 30 horas del final previsto de las negociaciones, después de que la mayoría de los países rechazaran un torpe intento de borrador.

Tras casi tres años de negociaciones y nueve días de intensas conversaciones sobre el tema, el diplomático que preside los debates, Luis Vayas Valdivieso, presentó un texto de síntesis y un procedimiento de consulta bastante complejo para intentar superar las posiciones aún muy distantes.

Pero en lugar de permitir avanzar, el texto de 31 artículos provocó la ira o, al menos, la insatisfacción de la mayoría de los delegados presentes en la sala, que no lo aceptan como base de negociación.

Colombia, que quiere un texto ambicioso para luchar contra la contaminación por plásticos, consideró el documento “inaceptable”.

Chile, México, Panamá, Canadá y la Unión Europea se sumaron a la postura del país latinoamericano, así como las pequeñas islas del Pacífico.

La Unión Europea consideró que el texto es “inaceptable” y carece de “medidas claras, sólidas y concretas”.

China, el primer país productor mundial de plástico, tomó la palabra en la sesión plenaria para instar al presidente a “centrarse” en los problemas más importantes en las últimas horas de la negociación “en lugar de aumentar las divergencias”.