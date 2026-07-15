FOX le ofrece un menú doble

Hoy a la 1 de la tarde se define el equipo que se medirá a España en la final. El choque será entre Argentina e Inglaterra. Ya no habrá un más allá. Uno de ellos se queda en el camino y otro recibe todos los aplausos.

Para una ocasión tan especial y para la final misma usted podrá observar los encuentros en dos señales.

Por FOX estarán Kristian Mora en la narración, junto a los comentarios de Tomás Fonseca y el jugador de Liga Deportiva Alajuelense Celso Borges Mora.

En Fox + narrará Munir Silveyra, junto a Christian “Chaco” Giménez y Julio Maldonado.

La idea surge para respaldar a los talentos que han estado participando en todo el Mundial y a la vez brindarle dos opciones a los televidentes que prefieren uno u otro estilo de narración y comentarios.

Esta propuesta se empezó a implementar ayer en la semifinal España – Francia. Por FOX estuvieron Ramón Cáceres, José Saturnino Cardozo y Celso Borges, mientras que en Fox + aparecieron Marvin Centeno, José Alberto Montenegro y Tomás Fonseca.