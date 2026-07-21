FOX estrena “Cuadro Titular”

Terminó el Mundial 2026 y ya hay una nueva alternativa para los amantes del deporte. Se trata del espacio “Cuadro Titular”, el cual se transmite desde ayer por FOX, a partir de las 7 de la noche. Estará al aire de domingo a jueves. La noticia la confirmó Daniel Fait, Productor para Costa Rica.

“Nos ajustamos al modelo realizado por nuestra casa matriz, con una esencia muy costarricense, teniendo en cuenta la polémica, pero con respeto al televidente y a los panelistas”.

José Alberto Montenegro, en su calidad de jefe de Información, analiza lo realizado y la responsabilidad de este nuevo reto.

“Creo que en el Mundial se hizo un trabajo súper interesante y lo que viene es incorporar la empresa de comunicación más grande del mundo a algo nuestro, a un sello nuestro de contenido. Venimos haciendo un trabajo bastante fuerte en planificación de contenido y nos encanta hacer periodismo”.

Respecto al espacio Cuadro Titular, Montenegro menciona que “es análisis de periodismo propio, generado por nosotros mismos, en la calle, con las fuentes. Se suma a la mesa de análisis gente que tiene muchos años en medios de comunicación. Es análisis fuerte y muy buen argumentado”.

“Es un salto de calidad”

Por su parte, el comentarista Tomás Fonseca es del criterio de que vienen grandes cosas.

“Es una nueva era que aparece con FOX. Es un desafío inmenso. Ilusión, expectativa, un salto de calidad, un salto de vitrina y es estar en una empresa que entiende mucho lo que es la televisión.

Nos va a poner en otra plataforma y nos va a llevar a desafiarnos como profesionales”.