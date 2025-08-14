Un vehículo liviano, el cual fue rentado por 2 personas extranjeras, colisionó contra el tren la mañana de este jueves en Pavas.
El hecho se presentó pasadas las 8:00 a.m., cuando el automóvil fue embestido por un costado por el tren.
Ante esto, la Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizaron despachos para la atención de la emergencia.
Al llegar a la escena encuentran a los 2 adultos en el interior del vehículo, pero no prensados.
Estos, con ayuda de los cuerpos de emergencias, son extraídos y trasladados al Hospital del Trauma.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), reportó que el servicio Ruta Belén-San José, presentó una demora de aproximadamente 20 minutos.
Posteriormente, el servicio fue habilitado nuevamente y siguió su rumbo.