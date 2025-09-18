Una vagoneta se volcó la mañana de este jueves en el sector de Ciudad Quesada en San Carlos.

Según reportes, al vehículo se le habría levantado la góndola, lo que generó que se enredara en los cables del tendido eléctrico, quebrara un poste y se volcara.

El suceso se presentó a eso de las 9:20 a.m. y se reporta que el conductor habría resultado ileso.

En el sitio, el poste quebrado y el tendido eléctrico se encuentran obstaculizando el tránsito.

Es por esto que el paso entre Ciudad Quesada y Aguas Zarcas se vio afectado.

Además, se reporta que varios sectores cercanos se encuentran sin fluido eléctrico debido a este accidente.