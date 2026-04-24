Fotos y videos: Siguen las protestas en la UCR

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con personal docente y administrativo, se manifestaron en distintos puntos del campus para conmemorar la lucha de 1970 contra la empresa Alcoa, así como para expresar su descontento ante las recientes negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Además, como muestra de respaldo a los estudiantes que mantienen tomada desde el pasado miércoles el edificio de Rectoría, el grupo se movilizó dentro del campus.

Manifestación UCR. Foto: Wilbert Hernández.

La marcha partió desde el Pretil de la UCR, recorrió distintas zonas universitarias con la participación de bandas y colectivos, y posteriormente se dirigió hacia la Fuente de la Hispanidad.

Manifestación UCR. Foto: Wilbert Hernández.

La protesta también surge tras la ruptura de las negociaciones del FEES, luego de que el 21 de abril el gobierno de Rodrigo Chaves diera por finalizado el proceso con una propuesta del 0%, manteniéndose sin incremento para el año 2027.

Manifestación UCR. Foto: Wilbert Hernández.

La presidenta de la Federación Estudiantil de la UCR (Feucr) indicó que las protestas se mantendrán, ya que, según señaló, representan una lucha continua en defensa del FEES.