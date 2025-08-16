El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) comunicó que la Ruta 32 seguirá cerrada este sábado 16 de agosto.

Según informaron las autoridades, a lo largo del día han desarrollado inspecciones a la altura del kilómetro 28 y 31.

Foto: MOPT.

Luego de estas, el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, MOPT y Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), determinaron que lo más viable era mantenerla cerrada de manera preventiva, ya que creen que lo primordial es salvaguardar la vida de las personas.

“Ante todo se debe salvaguardar la vida de los ciudadanos. La mañana de domingo a las 5 am se realizará una nueva evaluación de la ruta para determinar si las condiciones de la misma son seguras para transitar”, destacó el MOPT.

Foto: MOPT.

Las autoridades recordaron a los conductores que para viajar hacia el Caribe se dispone de la Ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo, y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.