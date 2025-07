En medio de protestas de funcionarios, familiares y adultos mayores, la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, se apersonó al Hogar Fray Casiano, en Miramar de Puntarenas, con el objetivo de clausurar el centro donde residen 67 adultos mayores.

Foto: Jorge Castillo.

Según Munive, las malas condiciones de infraestructura y salud obligaron al cierre del lugar, orden que se emitió el pasado 30 de junio. No obstante, explicó que “se dio tiempo para que los adultos mayores se curaran de sarna, para no llevar sarna a otros medios”.

La funcionaria agregó que el centro ya no contará con fondos estatales ni posee los permisos legales para seguir operando.

Por su parte, Sindy Coto, administradora del hogar, justificó que la orden sanitaria fue apelada y que también se presentó un recurso de amparo, el cual fue acogido por la Sala IV.

“Mi mamá tiene un año y 4 meses acá, y del día uno hasta el día de hoy, no he tenido ningún problema, ninguna queja. Hoy están como nerviosos, me imagino que todos, por todo lo que está pasando”, mencionó Yorleni Salguero, hija de una residente del hogar.