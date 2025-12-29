Un hombre de aproximadamente 24 años fue trasladado en condición urgente al Hospital del Trauma luego de sufrir un accidente de tránsito, cuando el vehículo que conducía colisionó contra un objeto fijo en el sector de Moravia la mañana de este lunes.

Según la información brindada por el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue atendida tras el despacho por una colisión entre un vehículo liviano y un objeto fijo frente al condominio El Moral en Moravia.

“Fuimos despachados a una colisión entre un vehículo liviano contra objeto fijo, a la hora de llegada nos encontramos masculino aproximadamente 24 años el mismo presentaba lesiones a nivel de las piernas y usamos equipo hidráulico para extraerlo del vehículo”, explicó Ronald Solís, bombero.

Accidente en Moravia. Foto: Issac Villalta.

El rescate se realizó de manera conjunta entre el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, debido a que una de las puertas del vehículo se encontraba completamente trabada a raíz del impacto.

“Una de las puertas se encontraban totalmente trabada producto de la colisión, para poder sacar al paciente utilizamos equipo hidráulico”, detalló Solís.

Por su parte, Giovanni Salas confirmó que el vehículo colisionó directamente contra un árbol y que el conductor viajaba solo.

“Nosotros somos despachados para la atención de un vehículo el cual colisiona contra un objeto fijo. A nuestra llegada efectivamente un vehículo el cual colisiona contra un árbol”, agregó Salas.

“El paciente estaba atrapado, tiene varios golpes, por lo que si amerita el traslado al centro médico, una unidad avanzada la cual ya va en camino. Él viajaba solo, según lo que se observa. A nuestra llegada por lo menos está solo”, agregó el cruzrojista.

Accidente en Moravia.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.