Fotos y videos: Inundaciones en Limón dejan 22 personas aisladas

Las fuertes lluvias de este sábado y parte del domingo han ocasionado inundaciones en el sector de Finca Estrada en Matina de Limón, dejando 22 personas aisladas, entre ellas adultos mayores.

Foto: corresponsal de la zona

Foto: corresponsal de la zona

La Cruz Roja Costarricense se encuentra en el sitio realizando labores de rescate; hasta el momento han evacuado a 16 personas; sin embargo, aún quedan más, entre ellas una persona adulta mayor que permanece en cama y que deben movilizarla a un lugar seguro.

Video: Ronald Brenes, Cruz Roja

Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja se mantienen en el sitio en labores de vigilancia y rescate.

Foto: corresponsal de la zona