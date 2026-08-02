Fotos y videos: Inundaciones en Limón dejan 22 personas aisladas

Las fuertes lluvias de este sábado y parte del domingo han ocasionado inundaciones en el sector de Finca Estrada en Matina de Limón, dejando 22 personas aisladas, entre ellas adultos mayores.
La Cruz Roja Costarricense se encuentra en el sitio realizando labores de rescate; hasta el momento han evacuado a 16 personas; sin embargo, aún quedan más, entre ellas una persona adulta mayor que permanece en cama y que deben movilizarla a un lugar seguro.
Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja se mantienen en el sitio en labores de vigilancia y rescate.