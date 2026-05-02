La Policía de Fronteras interceptó un vehículo en el que se transportaban 63 kilos de cocaína ocultos dentro de un compartimento secreto en el piso del automotor.

El decomiso se registró la mañana del viernes en el puesto de control del Kilómetro 35, en el distrito de Guaycará de Golfito, Zona Sur, durante una intervención realizada por oficiales de la Policía de Fronteras.

Droga incautada. Foto: MSP.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el vehículo se desplazaba en sentido sur-norte y era conducido por un costarricense de apellido González, de 45 años, quien habría mostrado una actitud nerviosa ante la presencia policial.

Foto: MSP

Al abrir la puerta del conductor, los oficiales detectaron irregularidades en el piso del carro, por lo que realizaron una revisión más exhaustiva y solicitaron el apoyo de la Unidad Canina.

Ante estos indicios, las autoridades coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyos agentes, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, efectuaron una revisión más profunda del vehículo.

Foto: MSP.

La inspección permitió ubicar un compartimento oculto en el piso del automotor, donde se encontraban escondidos 63 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

Mario Zamora, titular del MSP.

Además de la droga, las autoridades decomisaron ¢33.000 y $163.

El MSP indicó que el detenido no presenta causas judiciales pendientes, aunque registra antecedentes policiales por tenencia de drogas, contrabando de mercancías y violencia física.

El sospechoso y las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público. De acuerdo con Seguridad Pública, el hombre podría afrontar cargos por transporte de drogas.