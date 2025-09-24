El tramo de una de las calles más concurridas de la capital de Tailandia se hundió durante la mañana de este miércoles.

Este socavón provocó un agujero de decenas de metros de profundidad, todo esto frente a un importante hospital.

El hecho provocó que se tuvieran que evacuar múltiples personas por riesgos de expansión del hundimiento.

Foto: AFP.

Las autoridades indicaron que el hecho probablemente estaría relacionado con las recientes lluvias torrenciales.

Foto: AFP.

El suceso provocó un completo caos y terror en la zona.

De momento no se reportan personas afectadas por dicha emergencia.