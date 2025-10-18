Fotos y videos: fuertes lluvias en Cartago ocasionan graves afectaciones

La tarde de este sábado

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Las fuertes lluvias de este sábado, ocasionaron afectaciones en diferentes sectores de Cartago.

Las zonas de La Angelina, Quircot, Ochomogo y parte de La Lima, fueron los sectores más afectados, siendo que dos casas se quedaron sin techo debido a un tornado en Turrusal.

Foto: cortesía Municipalidad de Cartago

Además, uno de los carriles de la autopista Florencio del Castillo tuvo que cerrarse a causa del desbordamiento de una quebrada, lo que genera presas en dicho sector.

Según Mario Redondo, alcade de Cartago, se han generado diferentes desbordamientos de quebradas y hasta caída de un árbol.

De momento, tanto la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como la Municipalidad de Cartago se encuentran atendiendo la emergencia.