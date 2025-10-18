Fotos y videos: fuertes lluvias en Cartago ocasionan graves afectaciones

Las fuertes lluvias de este sábado, ocasionaron afectaciones en diferentes sectores de Cartago.

Las zonas de La Angelina, Quircot, Ochomogo y parte de La Lima, fueron los sectores más afectados, siendo que dos casas se quedaron sin techo debido a un tornado en Turrusal.

Foto: cortesía Municipalidad de Cartago

Además, uno de los carriles de la autopista Florencio del Castillo tuvo que cerrarse a causa del desbordamiento de una quebrada, lo que genera presas en dicho sector.

Según Mario Redondo, alcade de Cartago, se han generado diferentes desbordamientos de quebradas y hasta caída de un árbol.

De momento, tanto la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como la Municipalidad de Cartago se encuentran atendiendo la emergencia.