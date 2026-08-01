Fotos y video: Fieles recorren San Pedro y Curridabat

Los cantones de San Pedro y Curridabat empiezan a recibir a cientos de romeros que realizan este viernes 31 de julio la Romería 2026.

Desde diversos puntos de los cantones josefinos ya se logra ver la cantidad de fieles que caminan hasta la Basílica de los Ángeles.

Es importante recordar que este viernes ninguna calle está cerrada, por lo que las autoridades piden a los romeros precaución al momento de transitar por el recorrido hacia Cartago.

Cabe destacar que durante todo el trayecto hay oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, la Cruz Roja Costarricense y otras entidades.