La página CIAL Observación OVNIs Costa Rica compartió una serie de imágenes y videos en los que asegura haber captado un supuesto OVNI de forma cilíndrica sobre distintos sectores del país.

Según las publicaciones, el objeto habría sido observado inicialmente en la zona de Zurquí, donde un video muestra un cuerpo alargado suspendido en el cielo durante el día. En otro registro, también grabado en ese sector, el mismo objeto aparenta emitir un juego de luces antes de desaparecer.

Posteriormente, CIAL difundió fotografías en las que señala que el mismo fenómeno fue captado tanto en Zurquí como en las cercanías del volcán Irazú.

Las publicaciones han generado múltiples reacciones entre los seguidores de la página y aficionados al fenómeno OVNI.