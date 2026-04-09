Imágenes muestran el lugar donde fue hallado el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza, madre nicaragüense que se encontraba desaparecida.

El sitio corresponde a una zona dentro de un condominio donde la mujer vivía con su pareja. En el lugar se observa el terreno intervenido y el punto donde fue ubicada la fosa.

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La fosa:

Foto: OIJ.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo fue encontrado en una excavación de aproximadamente 2 metros de profundidad.

Según explicó Michael Soto, los agentes lograron ubicar el punto tras detectar movimientos de tierra realizados el día de la desaparición.

Las imágenes evidencian los trabajos policiales en el sitio. El cuerpo fue localizado durante la madrugada tras un allanamiento.

El caso se mantiene en investigación bajo la hipótesis de un posible femicidio.

Declaraciones de Michael Soto: