La Dirección General de Armamento (DGA) confirmó la destrucción de 1.304.582 municiones de diversos calibres, proceso que se realizó en hornos especiales de incineración bajo la supervisión del Programa PACAM de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según la institución, más de 20 mil de estas municiones fueron decomisadas a la delincuencia y permanecían bajo custodia en el Arsenal Nacional.

Destruyen municiones en Costa Rica. Foto: MSP.

El resto correspondía a material en mal estado, desgastado o que había cumplido con su vida útil.

La DGA detalló que el proceso de eliminación se llevó a cabo por orden de jueces de la República y la Dirección de la Fuerza Pública, siguiendo los estándares internacionales de control y seguridad.

Foto: MSP.

Además de las municiones decomisadas, también se destruyó material registrado desde 1987 proveniente de armas obsoletas.

El procedimiento contó con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de paramédicos de la Fuerza Pública, quienes acompañaron las labores de seguridad durante la incineración.

Destruyen municiones en Costa Rica. Foto: MSP.

La directora general de Armamento, María Eugenia Mata, destacó que la acción reafirma el compromiso del país con la seguridad y el cumplimiento de normas internacionales sobre el manejo y destrucción de este tipo de material.