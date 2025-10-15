La Cruz Roja Costarricense realizó el rescate de una mujer adulta que se encontraba en la comunidad de Jackatacla, Chirripó, la tarde de este martes.
Luego de que los socorristas caminaran más de seis horas por zonas montañosas, entre barro, agua y terrenos de difícil acceso, lograron llegar hasta donde estaba la mujer, en apariencia, de 58 años de edad, la cual presentaba problemas respiratorios críticos, según cruz rojistas.
Los socorristas procedieron con la labor de extracción para trasladarla a un lugar seguro y, seguidamente, a un centro médico.