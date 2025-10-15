La Cruz Roja Costarricense realizó el rescate de una mujer adulta que se encontraba en la comunidad de Jackatacla, Chirripó, la tarde de este martes.

Foto: cortesía Cruz Roja

Luego de que los socorristas caminaran más de seis horas por zonas montañosas, entre barro, agua y terrenos de difícil acceso, lograron llegar hasta donde estaba la mujer, en apariencia, de 58 años de edad, la cual presentaba problemas respiratorios críticos, según cruz rojistas.

Foto: cortesía Cruz Roja

Los socorristas procedieron con la labor de extracción para trasladarla a un lugar seguro y, seguidamente, a un centro médico.