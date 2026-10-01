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Imágenes captaron los detalles de la aeronave enviada por las autoridades norteamericanas en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para concretar la histórica extradición de un costarricense y cuatro colombianos requeridos por un tribunal de Florida.
La aeronave involucrada en el operativo es un Beechcraft Super King Air 350C (biturbohélice), identificado con la matrícula N9456T.
Pese a estar asignado a misiones oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el avión no luce logotipos gubernamentales visibles a simple vista.
La aeronave mantiene un historial constante de vuelo, conectando bases clave en el sur de Florida, principalmente el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), con San Juan de Puerto Rico, Colombia, las Bahamas y diversos puntos estratégicos de la región.