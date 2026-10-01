Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Imágenes captaron los detalles de la aeronave enviada por las autoridades norteamericanas en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para concretar la histórica extradición de un costarricense y cuatro colombianos requeridos por un tribunal de Florida.

Foto: Randall Sandoval.

La aeronave involucrada en el operativo es un Beechcraft Super King Air 350C (biturbohélice), identificado con la matrícula N9456T.

Foto: Randall Sandoval.

Pese a estar asignado a misiones oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el avión no luce logotipos gubernamentales visibles a simple vista.

Foto: Randall Sandoval.

La aeronave mantiene un historial constante de vuelo, conectando bases clave en el sur de Florida, principalmente el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), con San Juan de Puerto Rico, Colombia, las Bahamas y diversos puntos estratégicos de la región.