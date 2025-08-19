La ruta en Circunvalación colapsó la tarde de este martes 19 de agosto producto de múltiples incidentes, sumado en la ‘hora pico’ en la que más conductores están en carretera.

Como parte de los incidentes, las fuertes lluvias ocasionaron que en la General Cañas y Circunvalación Norte se inundaran, lo cual ocasionó el cierre de carriles y tráfico pesado en la zona.

Fotografía: Randall Sandoval

Inundación en la General Cañas

Las lluvias de esta tarde también ocasionaron colapso total de la General Cañas, principalmente en el sector San José-Alajuela.

La gran cantidad de agua en carretera obstaculizó el paso de vehículo, obligándolos a reducir considerablemente la velocidad.

Choque en la Uruca

En el sector de La Uruca, sentido San José-Alajuela, un vehículo se volcó, por razones que hasta el momento no se conocen.

Esta situación también ocasionó caos vial en el sector, sumado a las lluvias e inundaciones en carretera.