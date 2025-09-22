La tarde de este lunes, se presentó un escape de gas LP en la gasolinera Delta en San Vicente de Moravia, por lo cual, las autoridades acudieron al cierre de 200 metros.

Escape de GAS LP en gasolinera. Fotografía: Cortesía

Escape de GAS LP en gasolinera. Fotografía: Raquel Vargas

Inmediatamente, se desplazaron tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja al lugar y mencionaron que el escape de gas LP se debe tras unos trabajos en unas tuberías de la gasolinera, lo que provocó un daño en una de ellas.

Testigos indican que hay un olor fuerte de gas en la zona.

Autoridades correspondientes se mantienen en la escena para controlar el incidente.