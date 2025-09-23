Un accidente de tránsito en la Rotonda Y Griega cerca de Circunvalación en San José ruta hacia San Sebastián, donde un carro cayó al río.

El reporte se dio a las 7:23 p.m. y en apariencia se trató de una colisión de dos vehículos donde uno cayó al precipicio con una mujer abordo.

Fotografía Raquel Vargas

Bomberos desplazó dos unidades para atender la emergencia con dos mujeres implicadas en el accidente.

Ninguna resultó herida de gravedad y únicamente se trató de daños materiales.

Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Rafael Ureña, bombero en el sitio, dio más detalles de la emergencia: