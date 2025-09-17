El mortal atropello de un hombre generó caos vial en la General Cañas la mañana de este miércoles.

Conductores reportaron gran congestionamiento, esto debido al cierre respectivo realizado por las autoridades para la atención de la emergencia.

Cabe destacar que el hecho se presentó en sentido San José – Alajuela.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense minutos después de las 7:00 a.m.

Testigos que presenciaron el hecho destacan que el hombre, en determinado momento y por razones que se desconocen, habría descendido del vehículo en el que viajaba, momento en el cual fue impactado por otro auto.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia destacaron que el hombre fue abordado sin signos vitales.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.