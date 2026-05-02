Un árbol de gran tamaño cayó en el sector de Concepción de La Unión, lo que mantiene la vía completamente cerrada mientras Bomberos, la CNFL y personal municipal atienden la emergencia, informó la Municipalidad de La Unión.

Foto: Cortesía

De acuerdo con la información municipal, equipos de la institución se movilizaron con maquinaria, entre esta una retroexcavadora y una vagoneta, para realizar las labores de remoción.

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El Cuerpo de Bomberos se mantiene en coordinación en el sitio y, debido a las dimensiones del árbol, será necesario utilizar equipo de corte para trocearlo y retirarlo de forma segura.

Además, la municipalidad informó que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ya se encuentra en el lugar y suspendió el suministro eléctrico, lo que permite avanzar con mayor seguridad en los trabajos.

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La Municipalidad solicitó a la población tomar rutas alternas y mantenerse atenta a la información oficial mientras se atiende la emergencia.