El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con el Servicio de Intervención en Apoyo Comunal (SIAC), realizaron este miércoles un allanamiento en el barrio El Jardín de Pital, San Carlos.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas.

Gracias a esta movilización se logró detener a un hombre de apellido Padilla, conocido con el alias de “Negro”.

En apariencia, el sujeto de nacionalidad nicaragüense y con una condición migratoria irregular, era investigado como sospechoso drogas desde su vivienda.

En apariencia este se dedicaba a vender crack y marihuana.

Según las autoridades, Padilla ya había sido detenido en otras ocasiones por el mismo delito.

Durante la diligencia judicial, se encontró evidencia importante para la investigación.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía de San Carlos para el proceso correspondiente.

Con información de Corresponsal Mariluz Rojas.