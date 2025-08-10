Bomberos de Costa Rica rescataron a un oso perezoso que estaba a punto de ser electrocutado este domingo en Heredia, específicamente en Barva, San José de la Montaña, a unos 600 metros al noroeste del Súper Santa Mónica.

Según Marvin Rojas, miembro del Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar encontraron al animal sobre el tendido eléctrico, en riesgo inminente de sufrir una descarga.

Los bomberos realizaron el rescate y liberaron al oso en una zona boscosa cercana, que fue cuidadosamente seleccionada para evitar que vuelva a acercarse a los cables o corra peligro.

Rojas explicó que en la zona montañosa de Heredia es común atender este tipo de incidentes con animales silvestres.