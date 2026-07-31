Fotos y videos: Aumenta la afluencia de romeros en el sector de Ochomogo

La cantidad de peregrinos comenzó a aumentar durante la tarde de este viernes en el sector de Ochomogo, uno de los principales puntos de paso hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

Entre quienes avanzaban por la ruta se encontraba Lizbeth Salas, quien salió desde temprano de Concepción de La Unión para cumplir, una vez más, con esta tradición religiosa.

Salas contó que tiene muchos años de participar en la romería y destacó la organización observada durante el recorrido.

La peregrina aseguró que el desplazamiento de las personas se ha desarrollado de forma ordenada, mientras continúa el ingreso de romeros provenientes de distintos sectores del país.

Conforme avanzan las horas, se espera que aumente todavía más la afluencia de personas en Ochomogo y otros puntos cercanos a Cartago.