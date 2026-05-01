Fotos y videos: Así se vivió la marcha del día del Trabajador

La tradicional marcha del 1.º de mayo se desarrolló este viernes luego de la misa conmemorativa por el Día del Trabajador, espacio en el que la Iglesia Católica aprovechó para hacer un llamado al próximo gobierno a fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y brindar mayor respaldo al sector agropecuario.

Durante la homilía, monseñor Rafael Quirós, arzobispo de San José, instó al Poder Ejecutivo y a los diputados a construir una ruta de diálogo nacional.

Tras la ceremonia, miles de trabajadores, sindicatos, federaciones estudiantiles y movimientos sociales se movilizaron hacia la Asamblea Legislativa, donde se concentraron por un tiempo.

Video: Isaac Villalta.

Durante el recorrido, los manifestantes alzaron consignas en defensa de la educación pública, aumentos salariales, así como el fortalecimiento de la salud y la seguridad social.

Las organizaciones también exigen que se destine el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, así como el descongelamiento de las pensiones del Magisterio Nacional y mensajes dirigidos al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Video: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.

La tradicional marcha reunió a varios sindicatos y movimientos estudiantiles. Fotos: Isaac Villalta.