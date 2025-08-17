La caída de un poste se encuentra obstruyendo este domingo una importante vía en el sector de Tibás.

Foto: Wilbert Hernández.

Según información, un vehículo liviano habría colisionado contra este, provocando que se quebrara y obstruyera la vía pública.

En apariencia, el carro involucrado se habría dado a la fuga posterior al suceso.

Foto: Wilbert Hernández.

Según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), este incidente afecta a un total de 103 clientes.

Además, se estima que en aproximadamente 8 horas se podría restablecer el servicio.