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La huelga convocada por la Unidad Sindical Sinaes Afines se desarrolla este jueves desde las 6 a. m. como medida de presión por los problemas que, según denunció la organización, enfrentan trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con el pago de sus salarios.
El sindicato asegura que funcionarios de distintas áreas llevan aproximadamente 2 meses y medio sin recibir su salario completo y de manera oportuna.
La organización afirmó que esta situación ha generado dificultades económicas entre los trabajadores y señaló que la huelga representa una medida de presión que consideran “última y necesaria”.
Los dirigentes indicaron que la decisión no les complace, pero sostienen que buscan que se respete el derecho de los funcionarios a recibir el pago correcto y oportuno por su trabajo.