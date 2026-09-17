Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La huelga convocada por la Unidad Sindical Sinaes Afines se desarrolla este jueves desde las 6 a. m. como medida de presión por los problemas que, según denunció la organización, enfrentan trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con el pago de sus salarios.

Huelga de trabajadores de la CCSS. Foto: Joel Rodríguez.

El sindicato asegura que funcionarios de distintas áreas llevan aproximadamente 2 meses y medio sin recibir su salario completo y de manera oportuna.

Hospital Calderón Guardia.

La organización afirmó que esta situación ha generado dificultades económicas entre los trabajadores y señaló que la huelga representa una medida de presión que consideran “última y necesaria”.

Hospital Nacional de Niños.

Los dirigentes indicaron que la decisión no les complace, pero sostienen que buscan que se respete el derecho de los funcionarios a recibir el pago correcto y oportuno por su trabajo.

Huelga de trabajadores de la CCSS. Foto: Joel Rodríguez.