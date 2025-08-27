Un hombre, aun sin identificar, fue asesinado la madrugada de este miércoles en el centro de San José.
El hecho se presentó en las cercanías de la antigua Terminal 7-10 y del edificio de la Policía Municipal.
La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta del suceso a las 3:56 a.m. y al sitio movilizaron una unidad avanzada.
Al llegar al sitio, abordan un masculino con una herida de arma blanca al nivel del tórax, el mismo sin signos vitales.
De momento se desconoce la identidad de la víctima, pero en apariencia se trata de una persona en condición de calle.
La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes.