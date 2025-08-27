Un hombre, aun sin identificar, fue asesinado la madrugada de este miércoles en el centro de San José.

Video: Wilbert Hernández.

El hecho se presentó en las cercanías de la antigua Terminal 7-10 y del edificio de la Policía Municipal.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta del suceso a las 3:56 a.m. y al sitio movilizaron una unidad avanzada.

Foto: Wilbert Hernández.

Al llegar al sitio, abordan un masculino con una herida de arma blanca al nivel del tórax, el mismo sin signos vitales.

Video: Wilbert Hernández.

De momento se desconoce la identidad de la víctima, pero en apariencia se trata de una persona en condición de calle.

Foto: Wilbert Hernández.

La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes.