La madrugada de este miércoles se registró un aparatoso accidente en la ruta hacia el Cerro de la Muerte, específicamente en el sector de La Cangreja, en El Guarco de Cartago.

El choque frontal entre 2 vehículos livianos dejó como resultado 5 pacientes, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el impacto fue tan violento que el vehículo tipo sedán, en el que viajaban 3 ocupantes, quedó completamente destrozado.

@diario.extra #Sucesos | La madrugada de este miércoles se registró una aparatosa colisión frontal entre 2 vehículos livianos en la ruta hacia El Cerro de la Muerte, específicamente en el sector de La Cangreja, en El Guarco de Cartago. La Cruz Roja confirmó que uno de los pacientes permaneció prensado y fue liberado en condición crítica, mientras que otros 2 fueron trasladados en condición urgente al Hospital Max Peralta de Cartago. ♬ sonido original – Diario Extra

En su interior, un hombre quedó prensado y una mujer atrapada, mientras que una menor de edad logró salir ilesa, consciente y orientada.

Colisión frontal en Cartago. Foto: Bomberos.

Ocupantes del sedán:

Un hombre que quedó prensado dentro de la estructura.

Una mujer atrapada en el vehículo.

Una menor de edad, que quedó libre, consciente y orientada.

En el segundo vehículo, tipo 4×4, se trasladaban 2 personas que también quedaron atrapadas y requirieron labores de rescate.

La Cruz Roja confirmó que uno de los pacientes fue liberado en condición crítica, mientras que otros 2 fueron trasladados en condición urgente al Hospital Max Peralta de Cartago.

Colisión frontal en Cartago.

La emergencia fue atendida a las 5:01 a.m. con la intervención de Bomberos de la Estación de Cartago y unidades de Cruz Roja, que movilizaron 3 Unidades Básicas, 2 Unidades de Soporte Avanzado y un equipo de rescate especializado.