Fotos y videos: Así llegó Patricia Solano a la Comisión de Nombramientos del Congreso

La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la Comisión de Nombramientos.

La audiencia tiene como objetivo conocer el mecanismo que utiliza el Poder Judicial para seleccionar a los candidatos a magistrados suplentes, así como analizar posibles mejoras al procedimiento.

Foto: Mauricio Aguilar.

La comparecencia se produce en medio de la discusión por la elección de estas magistraturas y los cuestionamientos planteados desde el Congreso sobre la conformación de las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia.

Foto: Mauricio Aguilar.

Solano ya ha comparecido anteriormente ante otras comisiones legislativas, donde ha protagonizado intercambios y roces con diputados del Partido Pueblo Soberano.