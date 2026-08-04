Fotos y videos: Así llegó Patricia Solano a la Comisión de Nombramientos del Congreso

La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa para comparecer ante la Comisión de Nombramientos.
La audiencia tiene como objetivo conocer el mecanismo que utiliza el Poder Judicial para seleccionar a los candidatos a magistrados suplentes, así como analizar posibles mejoras al procedimiento.
La comparecencia se produce en medio de la discusión por la elección de estas magistraturas y los cuestionamientos planteados desde el Congreso sobre la conformación de las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia.
Solano ya ha comparecido anteriormente ante otras comisiones legislativas, donde ha protagonizado intercambios y roces con diputados del Partido Pueblo Soberano.