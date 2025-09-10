Un amplio dispositivo de seguridad se desplegó la mañana de este miércoles por el arribo del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de Justicia en San José.

Como ha ocurrido en traslados anteriores cuando enfrentó el juicio por tráfico de influencias en Goicoechea o en la audiencia relacionada con su extradición, las autoridades cerraron las calles cercanas al complejo judicial y mantuvieron vigilancia reforzada en los accesos.

Gamboa fue movilizado en el vehículo blindado conocido como la bestia, utilizado por el sistema penitenciario para el traslado de privados de libertad considerados de alta relevancia o riesgo.

