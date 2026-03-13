Imágenes muestran la avioneta que se precipitó la mañana de este viernes en el sector de El Tanque, en San Carlos, emergencia que movilizó a múltiples cuerpos de rescate.

De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, 3 personas resultaron afectadas producto del incidente.

El reporte más reciente indica que se trata de 2 hombres adultos en condición urgente, así como un menor que fue valorado en condición estable por los paramédicos que atendieron la emergencia.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica también desplazó unidades al lugar para colaborar con la atención del suceso y asegurar el área.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona mientras se recopilan más detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave.