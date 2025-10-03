El Benemérito Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar este viernes un gran incendio en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados.
El suceso se dio en una mueblería de la zona, y afectó en menor manera 2 viviendas aledañas.
Para la atención de la emergencia, Bomberos movilizó de 3 unidades extintoras, una unidad tanquero, una unidad de escape y una unidad de una unidad de ambulancia.
El inmueble donde se originó el hecho sería de 200 metros cuadrados, y presentó una afectación total.
“El fuego en este momento está bajo control, sin embargo, vamos a trabajar alrededor de unas 2 – 3 horas más, dado que al ser una ebanistería apila mucha madera y esto oculta varios fuegos”, destacaron las autoridades.
Así atendió Bomberos la emergencia