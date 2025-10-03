El Benemérito Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar este viernes un gran incendio en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados.

Foto: Jorge Castillo.

El suceso se dio en una mueblería de la zona, y afectó en menor manera 2 viviendas aledañas.

Foto: Jorge Castillo.

Para la atención de la emergencia, Bomberos movilizó de 3 unidades extintoras, una unidad tanquero, una unidad de escape y una unidad de una unidad de ambulancia.

Foto: Jorge Castillo.

El inmueble donde se originó el hecho sería de 200 metros cuadrados, y presentó una afectación total.

Foto: Jorge Castillo.

“El fuego en este momento está bajo control, sin embargo, vamos a trabajar alrededor de unas 2 – 3 horas más, dado que al ser una ebanistería apila mucha madera y esto oculta varios fuegos”, destacaron las autoridades.

Así atendió Bomberos la emergencia