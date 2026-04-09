Un adulto mayor falleció y una mujer resultó con heridas de gravedad tras el vuelco de un vehículo en San Ramón.
El hecho se registró la mañana de este jueves en el sector de Peñas Blancas.
El accidente ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en la vía que conduce hacia la estación del ICE conocida como La Gata.
Según información preliminar, el vehículo tipo pickup impactó contra un paredón. Posteriormente, el automotor se volcó en una pendiente pronunciada y terminó cayendo sobre sus llantas.
Al sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos rescatistas trabajaron para liberar a las 2 personas que permanecían atrapadas.
La Cruz Roja Costarricense declaró sin vida al adulto mayor en el lugar. La mujer fue trasladada en condición delicada a un centro médico.
Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del accidente.
Con información de corresponsal de la zona.