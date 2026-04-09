Un adulto mayor falleció y una mujer resultó con heridas de gravedad tras el vuelco de un vehículo en San Ramón.

El hecho se registró la mañana de este jueves en el sector de Peñas Blancas.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en la vía que conduce hacia la estación del ICE conocida como La Gata.

Según información preliminar, el vehículo tipo pickup impactó contra un paredón. Posteriormente, el automotor se volcó en una pendiente pronunciada y terminó cayendo sobre sus llantas.