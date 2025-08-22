19 personas extranjeras fueron deportadas del país por la Policía de Migración y Extranjería este jueves 21 de agosto.

Además, una mujer fue expulsada por haber participado en el delito de Tráfico Ilícito de Personas.

Dichos extranjeros se encontraban en el país en condición migratoria irregular, además, 9 de ellos se encuentran relacionados con la minería ilegal de oro y otros 3 contaban con antecedentes por robo agravado.

Medidas

La Policía de Migración impuso a estas personas una sanción administrativa que les prohíbe ingresar nuevamente al territorio nacional, reforzando así, las medidas de control migratorio y de seguridad interna.

Según la Dirección General de Migración y Extranjería, durante el primer semestre del 2025, más de 750 extranjeros han sido deportados del país.