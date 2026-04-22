Fotos y videos: Universitarios cierran calles por FEES

Tras haberse levantado las mesas de negociación por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, decenas de estudiantes universitarios se lanzaron a las calles manifestándose por la propuesta de aumentar un 0% el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Foto: Raquel Vargas

Representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se ubicaron en la carretera frente al Outlet Mall, en San Pedro, mientras que la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) convocó a las afueras de las instalaciones del centro educativo, en Heredia.

Según Marco Viquez, presidente de la Feuna, el cierre se dio por el “descontento que tenemos con el gobierno por esta negociación del FEES tan indignante, donde no solo se atreven a no aumentarnos nada a las universidades públicas, sino que además tienen la osadía de cuestionar el presupuesto que reciba la Universidad Nacional”.

Los universitarios además se hicieron presentes frente a Casa Presidencial en horas de la tarde, donde se realizaba la tercera y última sesión de negociación, donde el mandatario Chaves se hizo presente por primera vez durante su administración, y aseguró que se mantendría la propuesta de un 0% de aumento debido a la “inflación negativa” que mantiene el país.

Video: Raquel Vargas.

Por su parte, las universidades habrían llevado una contrapropuesta de un aumento de 2,94% del FEES, el equivalente a ¢17 mil millones, así como el 2% adeudado en el 2025; alegando que la propuesta era razonable y constitucionalmente sustentada.

Ahora la negociación deberá verse en la próxima Asamblea Legislativa cuando se discuta el Presupuesto Nacional, a más tardar en noviembre del 2026.